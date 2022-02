Draisaitl feiert dritten Sieg in Serie - Crosby erzielt 500. NHL-Tor

Draisaitl feiert dritten Sieg in Serie - Crosby erzielt 500. NHL-Tor

Mi, 16.02.2022, 08.31 Uhr

Star-Stürmer Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL den dritten Sieg in Folge gefeiert und wieder Kurs auf die Play-offs genommen. Beim 5:2 bei den Los Angeles Kings mit Ex-Bundestrainer Marco Sturm als Assistenzcoach an der Bande verbuchte der 26-Jährige einen Assist und damit seinen insgesamt 66. Scorerpunkt der Saison. Sidney Crosby erzielte zudem sein 500. NHL-Tor.