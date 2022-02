Überraschung im Skilanglauf: Silber für deutsche Frauen-Staffel

Sa, 12.02.2022, 09.33 Uhr

Die deutschen Skilangläuferinnen haben bei in Peking überraschend Silber in der Staffel gewonnen. Es war die erste Langlauf-Medaille des DSV bei Olympia seit den Spielen in Sotschi.