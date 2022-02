Sieg bei Woodcroft-Debüt: Draisaitl und Oilers bezwingen New York

Sa, 12.02.2022, 08.40 Uhr

Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers in der NHL in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Im ersten Spiel unter dem neuen Coach Jay Woodcroft gewannen die Kanadier nach zuletzt zwei Pleiten mit 3:1 gegen die New York Islanders.