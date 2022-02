Nach Red Bull: Auch Aston Martin präsentiert neuen F1-Boliden

Do, 10.02.2022, 19.22 Uhr

Aston Martin hat den Rennwagen für die neue Saison vorgestellt. Der Rennstall von Sebastian Vettel will mit dem AMR 32 eine erfolgreiche Ära in der Formel 1 einläuten. Der viermalige Weltmeister hofft auf eine positive Saison. Ob das Feld durch die Regelveränderungen näher zusammenrückt, "wird man bald sehen", so Vettel.