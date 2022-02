Eishockey-Coach Söderholm: „Wir wollen den Erfolg“

Der Blick auf den Kader der chinesischen Auswahl macht stutzig. Kailiaosi Jieke wird dort als einer der Spieler geführt, die das Reich der Mitte im olympischen Eishockeyturnier vertreten. Oder Shimisi Jieruimi, auch Aoxibofu Dannisi. Klingt nicht so richtig chinesisch, lässt sich aber auch sonst schwer einordnen. Erst die Fotos der Protagonisten geben Hinweise darauf, dass es sich bei diesen Akteuren um Chinesen handeln muss, die anderer Herkunft sind – und helfen sollen, den Stolz der Gastgeber nicht zu sehr leiden zu lassen.

Eine ganze Reihe solcher Unterstützer sind in den nächsten Tagen im Einsatz, gleich elf Kanadier tragen das Trikot Chinas, drei US-Amerikaner, ein Russe. Kailiaosi Jieke, Shimisi Jieruimi und Aoxibofu Dannisi heißen in Wirklichkeit Jake Chelios, Jeremy Smith und Denis Ossipow. Sie alle dürfen spielen, weil China mit originärer Besetzung allenfalls drittklassig wäre, aber nun mal als Gastgeber ein Startrecht hat. In Sorge um das Niveau des Turniers ließ der Weltverband IIHF die Kunlun Red Stars, den chinesischen Vertreter aus der panrussischen KHL, kurzfristig für die Spiele zu.

40 Prozent der Olympia-Spieler kommen aus der KHL

Neben der Mannschaft des Russischen Olympischen Komitees stellt China damit als einziges Land ein komplettes Team, dessen Profis ihr Geld in der KHL verdienen. 40 Prozent der Olympia-Spieler stehen dort unter Vertrag, zehn Prozent mehr als vor vier Jahren in Südkorea. Was wie ein Erfolg einer sehr auf die Außenwirkung bedachten Liga anmutet, ist aber nur Resultat des Nichterscheinens der Profis aus der besten Eishockeyliga der Welt, der nordamerikanischen NHL.

Niemand wollte, dass sich das Szenario von Pyeongchang wiederholt. Die Verträge für die Rückkehr der NHL in die olympische Familie waren unterzeichnet. Doch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sah sich die NHL zu einem späten Rückzug gezwungen.

Wieder fehlen also die besten Spieler der Welt. Alexander Owetschkin bei den Russen, die heute (9.40 Uhr/ZDF und Eurosport) das Turnier gegen die Schweiz eröffnen. Leon Draisaitl bei den Deutschen, Connor McDavid bei den Kanadiern. Den Nordamerikanern gehen sogar komplette Mannschaften ab.

Das führt erneut zu einigen Verwerfungen, das Teilnehmerfeld rückt in seiner Qualität enger zusammen. Mal abgesehen von China, das auch mit dem Klubteam von Kunlun kaum mithalten dürfte. Doch die Befürchtungen, dass das Niveau insgesamt zu sehr leiden könnte unter der NHL-Absenz, erfüllten sich bereits 2018 nicht. Natürlich gehen Glanz und Spektakel etwas verloren, aber Kampfgeist und Leidenschaft werden dennoch reichlich geboten. „Es wird ein sehr starkes Turnier werden“, sagt Eric Staal, der kanadische Kapitän und Olympiasieger von 2010. Weltklassespieler gibt es freilich auch in der KHL, die ebenfalls und vor allem russische Stars mit viel Geld lockt. Zudem treibt die für viele abermals unverhoffte Chance, sich auf dieser einzigartigen Bühne präsentieren zu können, enorm an. Was sehr intensives Eishockey verspricht.

Bundestrainer Toni Söderholm: „Es gibt viele zukünftige NHL-Spieler“

Auch im deutschen Team ist man der Überzeugung, dass der Wettbewerb überaus anspruchsvoll wird. „Es gibt hier schon viele ehemalige und zukünftige NHL-Spieler“, sagt Bundestrainer Toni Söderholm: „Das Niveau wird sicher hoch sein.“ Allein die gestiegene Leistungsfähigkeit der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) dürfte ein Garant dafür sein. Vor vier Jahren nutzte das Team die Gunst der Stunde, spielte sich im Rausch zu Silber und zur größten Sensation in der deutschen Eishockeygeschichte.

Inzwischen ist die Mannschaft konstant gewachsen, hat sich mit WM-Platz vier im Vorjahr in der Weltrangliste auf Platz fünf geschoben. „Wir sind sehr selbstbewusst, weil wir uns in den letzten Jahren viel erarbeitet haben. Wir wissen, dass wir erfolgreich sein können“, sagt Torhüter Mathias Niederberger. Er greift mit seinen Kollegen am Donnerstag in das Turnier ein, trifft zunächst auf Kanada (14.10 Uhr). Zwei Tage später ist China (9.40 Uhr/beide ZDF) der Gegner in Gruppe A, am Sonntag geht es gegen die USA (14.10 Uhr/ARD).

Erinnerungen ans „Miracle on Ice“ von 1990

Während Kanada wie vor vier Jahren (Bronze) versucht, mit den außerhalb der NHL besten verfügbaren Spielern um die Medaillen zu kämpfen und dabei auf Profis aus Europa und der KHL zurückgreift, gehen die Amerikaner diesmal einen anderen Weg. Sie haben 15 Collegespieler in ihren Kader berufen, stellen ein sehr junges Team aufs Eis und hoffen ein wenig auf das „Miracle on Ice“ von 1980, als die USA mit College-Spielern überraschend Gold gewannen.

Das dürfte diesmal in weiter Ferne liegen, stattdessen könnte sich Russland zur Titelverteidigung aufschwingen. Nach Kanada ist das Reservoir an Spitzenspielern dort einfach am größten. Doch auch Schweden und vor allem Finnland zählen zu den Medaillenkandidaten. Nur China aber sicher nicht.