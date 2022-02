Formel 1: McLaren bindet Norris bis 2025

Mi, 09.02.2022, 13.15 Uhr

Der Traditions-Rennstall McLaren kann auch in den kommenden Jahren auf eines der größten Talente in der Formel 1 setzen. Lando Norris verlängert seinen Vertrag bei den Briten bis Ende 2025. Mit McLaren will Norris künftig "Rennen und die Weltmeisterschaft" gewinnen.