Wind zu stark: Olympia-Abfahrt auf Montag verlegt

So, 06.02.2022, 11.18 Uhr

Der Wind am Olympia-Berg Xiaohaituo hat schon am ersten Wettkampftag der Skirennläufer für die erste Absage gesorgt. Nach mehreren Verschiebungen wegen der starken Böen über dem Kunstschneeband in Yanqing wurde die Männer-Abfahrt auf Montag verschoben. DSV-Cheftrainer Schwaiger sprach von einem "reinen Pokerspiel" mit den Verhältnissen.