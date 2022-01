Starker Kleber mit Double-Double bei Mavericks Sieg - Schröder gewinnt mit Celtics

So, 30.01.2022, 10.22 Uhr

Nationalspieler Maximilian Kleber kommt in der NBA in Schwung. Der Würzburger steuerte 15 Punkte und 14 Rebounds zum 132:105 seiner Dallas Mavericks gegen die Indiana Pacers bei. Einen Sieg durfte auch Dennis Schröder bejubeln, beim 107:97 seiner Boston Celtics bei den New Orleans Pelicans spielte er jedoch nur eine Nebenrolle.