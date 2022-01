NHL: Draisaitl und Edmonton in der Krise

Di, 04.01.2022, 10.01 Uhr

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers stecken in der NHL weiter in der Krise. Der deutsche Eishockey-Star kassierte mit seinem Team durch das 1:4 bei den New York Rangers bereits die vierte Niederlage in Folge, der beste Torjäger der Liga blieb dabei in rund 21 Minuten Spielzeit ohne Treffer.