Nächster NFL-Eklat um Skandalprofi Antonio Brown

Mo, 03.01.2022, 11.08 Uhr

Nächster Eklat von Skandalprofi Antonio Brown. Der Wide-Receiver der Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady zog während des Spiels gegen die New York Jets sein Trikot aus und tanzte oberkörperfrei in der Endzone. Für Headcoach Bruce Arians ist das Maß nun voll: "He is no longer a Buc."