Traditioneller Neujahrssprung in den Tiber

Sa, 01.01.2022, 15.03 Uhr

Traditionell stürzen sich Mutige in Rom am 1. Januar per Kopfsprung in den Tiber. Auch am Neujahrstag 2022 haben Wasserspringer die Tradition fortgesetzt und sich von einer Brücke in den eiskalten Fluss gestürzt.