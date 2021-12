Vierschanzentournee: Eisenbichler gewinnt Quali in Garmisch - Geiger Dritter

Fr, 31.12.2021, 15.43 Uhr

Markus Eisenbichler hat die Qualifikation zum Neujahrsspringen der 70. Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Eisenbichler landete am Silvestertag bei 137,0 m und darf ebenso wie Weltcup-Spitzenreiter Karl Geiger auf Platz drei mit einem guten Gefühl auf das erste Sport-Highlight des Jahres 2022 am Samstag blicken.