NHL: Draisaitl trifft und verliert - Peterka feiert Debüt

Do, 30.12.2021, 10.33 Uhr

In der NHL hat es für drei deutsche Nationalspieler Niederlagen gegeben. Leon Draisaitl konnte trotz seines Treffers die Oilers-Pleite nicht verhindern. John-Jason Peterka feierte indes sein Debüt in der nordamerikanischen Eishockey-Liga, verlor aber ebenfalls mit den Buffalo Sabres. Goalie Philipp Grubauer unterlag mit den Seattle Kraken in der Overtime.