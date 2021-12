Barça gescheitert: Nagelsmann hofft auf "zukünftig glorreiche Zeiten"

Do, 09.12.2021, 08.22 Uhr

So souverän die Bayern, so chancenlos der FC Barcelona: Der stolze Weltklub ist erstmals seit 20 Jahren in der Vorrunde der Champions League ausgeschieden. Bayern-Coach Julian Nagelsmann hofft "als Fußballfan" auf eine Rückkehr Barcelonas zu "glorreichen Zeiten".