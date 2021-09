Goretzka: "Müssen Leistung aus dem letzten Spiel bestätigen"

Di, 07.09.2021, 14.36 Uhr

Die deutsche Nationalelf peilt in der WM-Quali den dritten Sieg in Serie an. Vor der Partie in Island gilt es für Mittelfeldspieler Leon Goretzka die Leistung aus dem Armenien-Spiel zu "bestätigen". Bundestrainer Hansi Flick schaut in der Vorbereitung hauptsächlich auf sein eigenes Team und dessen Stärken.