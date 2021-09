Springreiter mit starkem Start bei Heim-Europameisterschaft

Riesenbeck. Bei der Heim-Europameisterschaft ist den deutschen Springreitern trotz eines enttäuschenden Ritts von Marcus Ehning mit zwei Abwürfen auf Stargold ein hervorragender Start gelungen.

Das Team von Bundestrainer Otto Becker liegt nach dem Zeitspringen am Mittwoch in Riesenbeck auf Rang zwei hinter Olympiasieger Schweden. Auf den Plätzen drei und vier folgen die Schweiz und die Niederlande. Weiter geht es mit den zwei Runden des Nationenpreises am Donnerstag und Freitag.

Überzeugend war vor allem der Auftritt von Debütant David Will, der als Schlussreiter mit seinem Pferd C Vier ohne Abwurf blieb und im Einzel auf Platz eins liegt vor dem Schweden Peder Fredricson mit Catch Me Not. Zweitbester deutscher Reiter ist Christian Kukuk aus Riesenbeck, der bei seinem Heimspiel mit Mumbai Rang zehn belegt.

© dpa-infocom, dpa:210901-99-52230/3