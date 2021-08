Kerber wendet Erstrunden-Aus bei US Open mit Mühe ab

Mühte sich bei den US Open in die zweite Runde: Angelique Kerber.

New York. Die frühere Turniersiegerin und ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber hat bei den US Open ein Erstrunden-Aus noch abgewendet.

Die 33 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel setzte sich am Montag bei dem Grand-Slam-Turnier in New York gegen Dajana Jastremska aus der Ukraine nach verlorenem ersten Satz noch mit 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) durch. 2016 hatte Kerber in Flushing Meadows den Titel geholt, in diesem Jahr gilt sie nach ihren jüngsten Ergebnissen als Mitfavoritin auf den Titel.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Gewinnerin von drei Grand-Slam-Turnieren bekommt es jetzt in Anhelina Kalinina erneut mit einer Ukrainerin zu tun. Kerber ist an Nummer 16 gesetzt.

© dpa-infocom, dpa:210830-99-29563/2