DFB-Kapitän Manuel Neuer ruft WM-Titel als Ziel aus

Am Freitag ist es so weit, dann nimmt Hansi Flick seine erste weithin sichtbare Handlung als Bundestrainer vor. Dann nämlich gibt er den Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein (2. September), Armenien (5. September) und Island (8. September) bekannt. Und nach Lage der Dinge werden nicht nur prominente Rückkehrer wie Marco Reus dabei sein.

Vom Kapitän von Borussia Dortmund hat Flick eine enorm hohe Meinung und nach Informationen dieser Redaktion will Reus auch wieder dabei sein - so er denn nominiert wird, wovon auszugehen ist.

Jamal Musiala dürfte dabei sein

Auch Jamal Musiala darf mit einer Nominierung rechnen, der 18-Jährige hat beim FC Bayern zuletzt einen guten Eindruck gemacht. Flick war schon beim Rekordmeister ein großer Förderer des Offensivspielers, der zudem die Hoffnung auf einen erfolgreichen Umbruch ist. Und diesen wird auch Flick weiter vorantreiben wollen, obwohl er stets betont, dass die besten Spieler für Deutschland spielen sollen, unabhängig vom Alter.

Vom Umbruch könnte auch ein anderer junger Angreifer profitieren: Immer lauter wird in der Branche das Raunen, dass Karim Adeyemi dabei sein wird - so zumindest berichten es dieser Redaktion mehrere gut unterrichtete Quellen. Der 19-Jährige ist Mittelstürmer, das macht ihn automatisch interessant für eine Mannschaft, in der seit Jahren eine Lücke klafft auf dieser Position.

Karim Adeyemi überzeugte in Salzburg

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern ist Adeyemi zwar kein wuchtiger Angreifer, dafür aber schnell, technisch stark, offensiv vielseitig einsetzbar und torgefährlich - das bewies er in der laufenden Saison schon in der österreichischen Bundesliga, in der er in fünf Spielen für RB Salzburg sechs Treffer erzielte.

Bundestrainer Flick setzt weiter auf Hummels und MüllerBeim FC Bayern wurde er in jungen Jahren dennoch aussortiert, weil er zu oft über die Stränge schlug. Über die SpVgg Unterhaching reifte er dennoch zu einem vielversprechenden Fußballer, wechselte 2018 nach Österreich und gewann 2019 die Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester U17-Spieler Deutschlands. Flick soll schon länger große Stücke auf ihn halten. Nach einem Bericht der Sportbild beobachtete Hermann Gerland den Teenager in Flicks Auftrag beim 1:0 gegen Austria Wien am 8. August.

Mats Hummels ist nicht dabei - und Mahmoud Dahoud?

Daneben dürfen sich einige weitere Spieler, die zuletzt in den Nachwuchsmannschaften des DFB von sich reden machten, Hoffnungen auf eine Nominierung machen: Mittelfeldspieler Florian Wirtz etwa oder Rechtsverteidiger Ridle Baku. Mats Hummels wird nach überwundenen Knieproblemen noch einmal aussetzen und in Dortmund an der vollständigen Wiederherstellung seiner Fitness arbeiten.

Möglicherweise ist aber ein anderer Dortmunder dabei: Mahmoud Dahoud hofft nach zuletzt starken Leistungen auf eine Rückkehr in die deutsche Elite-Auswahl.