Auf Ballhöhe! Geschichten zum 3.Spieltag

Do, 26.08.2021, 08.02 Uhr

Mit dem Duell der Top-Scorer Erling Haaland gegen Andrej Kramaric startet die Bundesliga am Freitag in den dritten Spieltag. Außerdem hat Bayern-Stürmer Robert Lewandowski am Samstagabend die Chance, einen persönlichen Rekord aufzustellen. Wir blicken auf diese und weitere Geschichten des 3. Spieltags.