Kein Rücktritt: Gündogan spielt weiter für DFB-Elf

Mo, 23.08.2021, 09.15 Uhr

Was der neue Bundestrainer Hansi Flick bereits vor zwei Wochen andeutete, bestätigte Ilkay Gündogan am Sonntag: Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler wird seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft fortsetzen. Er habe mit dem Kapitel noch nicht abgeschlossen.