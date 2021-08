Sieg zum Ligastart: Tuchel will Klopp und Co. jagen

Sieg zum Ligastart: Tuchel will Klopp und Co. jagen

Do, 19.08.2021, 09.20 Uhr

Teammanager Thomas Tuchel sieht seinen FC Chelsea im Meisterschaftskampf in der englischen Premier League in der "Rolle des Jägers". Der 47-Jährige und der Champions-League-Sieger wollen "versuchen, in jedem Wettbewerb die Besten zu sein", sagte Tuchel nach dem souveränen 3:0-Erfolg zum Ligastart gegen Crystal Palace.