Nächste Kanu-Medaille: Aigner gewinnt erneut Bronze im Slalom

Fr, 30.07.2021, 10.20 Uhr

Hannes Aigner hat mit Bronze die nächste deutsche Medaille im Kanuslalom bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen. Für den 32-Jährigen war es die zweite Olympia-Medaille nach Bronze in London 2012. Olympiasieger in Tokio wurde der Tscheche Jiri Prskavec.