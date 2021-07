Haaland nimmt Malen in die Pflicht: "Er muss abliefern"

Haaland nimmt Malen in die Pflicht: "Er muss abliefern"

Di, 27.07.2021, 17.42 Uhr

Vorlage Donyell Malen, Tor Erling Haaland: So stellt sich das der norwegische Superstar von Borussia Dortmund vor. Im Trainingslager des BVB sprach Haaland über seine Erwartungen an den niederländischen Königstransfer, die 175-Mio.-Euro-Gerüchte um ihn und seine Ziele - und das klang fast wie eine Drohung an die Konkurrenz.