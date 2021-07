Aus der Traum: Kerber verpasst Wimbledon-Finale - Barty zu stark

Do, 08.07.2021, 16.27 Uhr

Angelique Kerber hat das Finale in Wimbledon verpasst! Die deutsche Nr. 1 musste sich der Weltranglistenersten Ashleigh Barty mit 3:6, 6:7 geschlagen geben. Es wäre Kerbers dritte Finalteilnahme gewesen. 2018 hatte die Kielerin in Wimbledon den Titel geholt. Für Barty ist es das erste Finale in London.