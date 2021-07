Formel 1: Verstappen siegt in Österreich - Hamilton nur Vierter

So, 04.07.2021, 16.50 Uhr

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat den Großen Preis von Österreich gewonnen und seine Führung in der Formel-1-WM weiter ausgebaut. Der Niederländer setzte sich am Sonntag in Spielberg vor Mercedes-Pilot Valtteri Bottas und dem Briten Lando Norris im McLaren durch. Weltmeister Lewis Hamilton wurde nur Vierter.