UEFA untersagt Regenbogen-Werbebanden in Baku und St. Petersburg

Fr, 02.07.2021, 20.27 Uhr

Im Kampf um Respekt, Toleranz und Gleichberechtigung ist die UEFA erneut eingeknickt. Der Kontinentalverband untersagte unter anderem seinem EM-Sponsor Volkswagen, bei den Viertelfinalspielen in St. Petersburg und in Baku die zuletzt verwendeten Werbebanden in Regenbogenfarben zu verwenden.