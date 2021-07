"Auswärtsspiel" in Rom: Pickford will zurück nach Wembley

Do, 01.07.2021, 21.04 Uhr

Jordan Pickford und die englischen Nationalmannschaft sind "bereit" für das EM-Viertelfinale gegen die Ukraine. Beim ersten "Auswärtsspiel" dieser EURO für die Three Lions wird der Torhüter die englischen Fans vermissen und will deshalb unbedingt ins Halbfinale - zurück ins Wembley-Stadion in London.