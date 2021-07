Trainingsauftakt bei Union: "Bundesliga hat oberste Priorität"

Do, 01.07.2021, 17.20 Uhr

Union Berlin ist bei strömendem Regen an der Alten Försterei in das Mannschaftstraining gestartet. Im August stehen für die Eisernen neben dem Bundesligaauftakt auch die Play-offs der Conference League an. Das "primäre Ziel" ist aber auch für die kommende Saison wieder der Klassenerhalt.