Olympia-Gold für Hockey-Damen? Lorenz: "Dafür muss viel stimmen"

Mo, 28.06.2021, 08.10 Uhr

Der Gewinn von Olympia-Bronze hat sich tief in das Gedächtnis von Nike Lorenz eingebrannt. Die Hockey-Nationalspielerin kommt regelrecht ins Schwärmen, wenn sie an Rio de Janeiro 2016 zurückdenkt. Nun stehen die Olympischen Spiele in Tokio vor der Tür: Für die deutschen Hockey-Damen müsse jedoch "viel stimmen", um Gold zu ergattern.