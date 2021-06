Fan löst Massensturz aus: Alaphilippe triumphiert im Tour-Chaos

Sa, 26.06.2021, 18.12 Uhr

Der französische Radstar Julian Alaphilippe hat Frankreich in den Hügeln der Bretagne mit dem ersten Etappensieg und dem Gelben Trikot einen Traumstart in die 108. Tour de France beschert. Ein lebensgefährlicher Fan-Gruß an die Großeltern löste hingegen einen folgenschweren Massensturz mit Tony Martin in der Hauptrolle aus.