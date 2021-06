DFB-Quartier: "Bombastische" Bedingungen und gemischte WGs

Mi, 09.06.2021, 18.41 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft bewohnt in ihrem EM-Quartier in Herzogenaurach bunt gemischte Wohngemeinschaften. DFB-Direktor Oliver Bierhoff nannte die Verhältnisse auf dem "Home Ground" in Franken "bombastisch".