DEB-Team zwischen Tränen und Stolz: "Haben sehr Großes erreicht"

Mo, 07.06.2021, 14.58 Uhr

Eine historische Chance nicht genutzt: Das DEB-Team verpasst in Riga die erste WM-Medaille seit 1953. Beim 1:6 gegen die USA um Bronze war die Luft raus. Bei ihrer Rückkehr in der Heimat richten die Noebels, Kahun, Holzer und Co. aber den Blick bereits Richtung Olympische Winterspiele 2022.