Olympia-Quali: Hoffen auf Dennis Schröder

Fr, 04.06.2021, 11.46 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft darf im Kampf um Olympia auf Dennis Schröder hoffen. Der NBA-Star kann sich nach dem Play-offs-Aus mit den Los Angeles Lakers eine Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier Ende Juni grundsätzlich vorstellen. Dann kämpft das DBB-Team in Kroatien um das Ticket für die Sommerspiele in Tokio.