Formel 1: Fragen und Antworten zum GP von Aserbaidschan

Do, 03.06.2021, 07.03 Uhr

Der nächste Stadtkurs in der Formel 1 steht an. Die Strecke in Baku ist gespickt mit engen Kurven und einer 2,2 km langen Vollgaspassage. Spektakel ist vorprogrammiert. Max Verstappen im Red Bull fährt als Führender in der WM-Wertung nach Aserbaidschan. Der Sieg geht wohl nur über ihn.