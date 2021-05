DFB: Nationalspieler im EM-Trainingslager angekommen

Fr, 28.05.2021, 16.43 Uhr

Der Auftakt zur EM 2020 ist gemacht. Die Spieler kamen am Freitag im Trainingslager in Seefeld an. Mit dabei DFB-Rückkehrer Thomas Müller und Mats Hummels. Verzichten muss der Bundestrainer noch auf die CL-Finalisten von Manchester City und Chelsea.