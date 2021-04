Top-Ringer Stäbler verliert Auftaktkampf bei EM

Warschau. Der deutsche Ausnahmeringer Frank Stäbler ist bei der EM in Warschau gleich in seinem ersten Kampf gescheitert. Der Titelverteidiger und dreimalige Weltmeister unterlag im Achtelfinale der Griechisch-Römisch-Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm Selcuk Can.

Weil der Türke danach das Finale verpasste, hatte Stäbler keine Chance mehr auf die Hoffnungsrunde und war bei der letzten EM seiner Karriere schon nach einem Kampf ausgeschieden.

Der 31 Jahre alte Musberger war von einer Schulterblessur beeinträchtigt angetreten. Gegen Can führte er bereits mit 5:0 Punkten, ließ sich dann aber kontern und schied nach einem 6:6 aus, weil sein Gegner die letzten Punkte machte. Can hatte danach im Viertelfinale gegen Roman Pacurkowski aus Polen keine Chance (3:11).

Am Abend stehen Stäblers Teamkollegen Fabian Schmitt (-55 kg), Michael Widmayer (-77 kg), Denis Kudla (-87) und Eduard Popp (-130 kg) in ihren Gewichtsklassen jeweils in den kleinen Finals um Bronze.

