Titelverteidigung geplatzt: 5 Erkenntnisse nach Bayerns CL-Aus

Mi, 14.04.2021, 13.24 Uhr

Das Wunder ist ausgeblieben, die Bayern sind in der Champions League an Paris St. Germain gescheitert. Was sind die Gründe für das Aus im Viertelfinale? Und wie geht es weiter? Bei Trainer Hansi Flick deutet alles auf einen Abschied im Sommer hin. Der FC Bayern steht vor einem Umbruch.