Di, 30.03.2021, 09.47 Uhr

Wie schwer ist Robert Lewandowski wirklich verletzt? Eine Untersuchung in München soll am heutigen Dienstag Aufschluss geben. Klar ist, für das Gipfeltreffen bei RB Leipzig am Samstag wird es sehr eng. Doch Bayern-Coach Hansi Flick verfügt über mehrere Alternativen.