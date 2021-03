Fr, 26.03.2021, 11.16 Uhr

Neuer Rekord im eisigen Wasser: Der Franzose Arthur Guerin-Boeri hat in Finnland eine neue Bestmarke im Freediving aufgestellt. Bei frostigen Wassertemperaturen wagte sich der fünfmalige Weltmeister im Apnoetauchen in seinem Neoprenanzug unter eine dicke Eisschicht und tauchte so weit wie keiner vor ihm.