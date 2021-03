Mo, 22.03.2021, 16.46 Uhr

Souveräner geht es nicht: 20 Spiele, 20 Siege, 99:3 Tore! Die Frauenmannschaft des FC Barcelona eilt unaufhaltsam ihrem sechsten Meistertitel entgegen. Die Barça Femeni führen in der Primera Iberdrola souverän an und treffen am Mittwoch in der Champions League auf Manchester City LFC.