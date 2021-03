Mi, 17.03.2021, 17.44 Uhr

Trainer Julian Nagelsmann teilte mit, dass RB Leipzig in der anstehenden Länderspielpause keine Nationalspieler in Corona-Mutationsgebiete schicken wird. Zudem sieht er sein Team am kommenden Spieltag in Bielefeld mit Blick auf das Topspiel gegen Bayern München unter Zugzwang.