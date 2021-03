Fr, 12.03.2021, 17.49 Uhr

Am Sonntag steigt in Leipzig das Spitzenspiel des Wochenendes. Eintracht Frankfurt tritt als Viertplatzierter bei Bayern-Jäger RB an. Trainer Adi Hütter will auf der "Zielgeraden" in die Champions League Punkte beim Favoriten mitnehmen.