Do, 18.02.2021, 08.19 Uhr

Borussia Dortmund hat das Tor zum Viertelfinale in der Champions League weit aufgestoßen. Der Vizemeister setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel bei Europa-League-Sieger FC Sevilla mit 3:2 durch und hält damit vor dem Rückspiel in Dortmund am 9. März alle Trümpfe in der Hand.