Beendet die deutsche Durststrecke in Pokljuka: Arnd Peiffer.

Peiffer holt erste deutsche WM-Medaille in Pokljuka

Pokljuka. Arnd Peiffer hat den deutschen Biathleten die erlösende erste Medaille bei den Biathlon-Weltmeisterschaften im slowenischen Pokljuka gesichert.

Der Sprint-Olympiasieger holte ohne Schießfehler die Silbermedaille im Einzel. Nach 20 Kilometern im schweren Klassiker hatte der 33-Jährige aus dem Harz 16,9 Sekunden Rückstand auf den neuen Weltmeister Sturla Holm Laegreid aus Norwegen, der ebenfalls ohne Strafminute durchkam. Als Dritter schaffte es in Johannes Dale (1 Fehler) im schwersten aller Biathlonrennen ein weiterer Norweger auf das Podest.

Für Peiffer ist es die zweite WM-Medaille im Einzel. Vor zwei Jahren hatte der fünfmalige Weltmeister in Schweden bereits Gold gewonnen. Insgesamt ist es die 17. WM-Medaille für den erfahrensten Athleten in der deutschen Mannschaft.

Die Deutschen hatten im Sprint mit Peiffer als Bestem auf Rang 36. bei der WM in der Vorwoche noch ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt eingefahren. In der Verfolgung war Rang 20 durch Peiffer das beste Ergebnis. Eine weitere Chance auf eine Einzelmedaille bietet der abschließende Massenstart am Sonntag.

