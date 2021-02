Schalke: Steht Bentaleb sofort in der Startelf?

Fr, 12.02.2021, 13.53 Uhr

Trainer Christian Gross hat dem begnadigten Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb schon für Samstag ein Comeback in der Startelf von Schalke 04 in Aussicht gestellt. Der Algerier war zuvor fünf Mal suspendiert worden, kehrte am Mittwoch aber wieder ins Mannschaftstraining zurück.