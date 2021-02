Lakers schlagen Nuggets - LeBron James und Schröder stark

Los Angeles. Die Los Angeles Lakers haben das NBA-Topspiel gegen die Denver Nuggets 114:93 gewonnen.

Mit 21 Punkten hatte Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder großen Anteil an dem Heimsieg. Top-Schütze war NBA-Superstar LeBron James mit 27 Zählern. Nach Angaben von ESPN hat der 36-Jährige damit zum 800. Mal in seiner Karriere mindestens 25 Punkte in einem Spiel erzielt und überholte zudem Wilt Chamberlain auf Rang drei der NBA-Bestenliste für die meisten erzielten Körbe aus dem Spiel. "Das ist ein unglaubliches Gefühl für mich", sagte James, dem zudem ein Triple Double mit zweistelligen Werten in drei Kategorien gelang.

Schröder überzeugte gegen die Nuggets, bei denen Isaiah Hartenstein nach zuletzt kaum Einsätzen zu zehn Minuten auf dem Parkett und drei Punkten kam, im Angriff und in der Abwehr. "Jedes Mal, wenn ein Spieler sich vor seinem Coach für einen freien Ball auf den Boden wirft, freut das den Coach. Dennis spielt hart", sagte Trainer Frank Vogel. Schröder "ist einer der Gründe, weshalb wir defensiv das beste Team der Liga sind".

Schröder selbst sieht in seiner ersten Saison für den Titelverteidiger noch Luft nach oben. "Bisher läuft es in Ordnung", sagte er. "Ich versuche noch immer, meine Rolle so ein bisschen zu finden und meine Teamkollegen gut in Szene zu setzen. Ich glaube, dass wir da noch ein paar Spiele brauchen. Aber wir gewinnen, das ist die Hauptsache."

Maxi Kleber gelang mit sieben Rebounds der Bestwert in seinem Team, die 116:147-Niederlage der Dallas Mavericks gegen die Golden State Warriors konnte er aber nicht verhindern. Bis zum 91:93 waren die Mavericks gut dabei, verloren die beiden letzten Viertel aber dennoch mit 16 beziehungsweise 17 Punkten gegen dezimierte Warriors, bei denen Kelly Oubre Jr. erstmals in seiner Karriere 40 Punkte erzielte.

© dpa-infocom, dpa:210205-99-311338/2