Jahresrückblick Nationalelf: Löw bleibt Löw bleibt Löw

Im nächsten Jahr endet eine Ära. Angela Merkel tritt nicht mehr zur Wahl an und gibt ihren Bundeskanzlerin-Posten weiter - nach dann 16 Jahren an der Spitze der deutschen Politik. Ein Jahr nach Merkel war Joachim Löw zum höchsten Fußballtrainer des Landes ernannt worden. Auch er prägt damit eine Ära. Merkel und Löw - sie sind in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten zu Institutionen geworden: Merkel, das ist die deutsche Politik; Löw, das ist der deutsche Fußball.

Nur ein Wort: Spanien

Doch während die Kanzlerin in der Bekämpfung der Corona-Pandemie noch einmal Sympathieanstiege aus vielen Teilen der Bevölkerung verzeichnet, sind die Beliebtheitswerte Löws im Keller. Am 17. November erlebte er seinen Tiefpunkt als Bundestrainer. Denn da war Spanien. Mitunter reicht ein einziges Wort, um die Erinnerung an ein bemerkenswertes Ereignis herbeizuholen. Spanien also nahm Löws Team mit 6:0 auseinander und fügte diesem die deutlichste Niederlage seit fast 100 Jahren zu - 1931 hatte es mal ein 0:6 gegen Österreich gegeben. Die Deutschen hatten nun nicht den Hauch einer Chance und hätten sich auch über eine noch höhere Schlappe nicht beschweren dürfen. Und Löw? Musste sich den Vorwurf gefallen lassen, den Niedergang seiner Mannschaft tatenlos zugelassen zu haben.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Löw grübelt am Spielfeldrand

Während die Spanier in diesem Nations-League-Spiel alle Räume bespielten, die das behäbige, unsortierte und langsame DFB-Team offen ließ, und mit ihrem Tempo und ihrer Kreativität die Tore erzielten, saß Löw nur am Spielfeldrand. Er wirkte konsterniert, geschockt - und geschlagen? Wenige Tage schien Undenkbares möglich: dass Löw seinen Posten räumen muss. Doch lange währte diese Phase nicht. Denn während sich der Bundestrainer erst einmal zurückzog, stellte sich Oliver Bierhoff der Öffentlichkeit. Und der DFB-Manager sprach seinem wichtigsten Angestellten das Vertrauen aus mit der Aufforderung, nicht nur die Eindrücke der kurzfristigen Vergangenheit - Spanien - wirken zu lassen.

Das hat der Bundestrainer geleistet

Bierhoff hob hervor, was Löw in den vergangenen 15 Jahren geleistet hatte: WM-Titel 2014, Confed-Cup-Titel 2017, EM-Finale 2008, WM-Dritter 2010, EM-Halbfinale 2012 und 2016 - diese Erfolge dürfe man bei der Bewertung nicht vergessen, wünschte sich Bierhoff, der aber auch die zeitlich näheren Stimmungsdrücker nicht verschwieg. Das peinliche Vorrunden-Aus bei der WM 2018 etwa, das mittlerweile nicht mehr als Ausrutscher angesehen werden kann. Denn die sportliche Entwicklung des Löw-Teams nahm schon unmittelbar nach dem Titelgewinn 2014 in Brasilien einen Abwärtstrend auf, der in den folgenden Jahren immer steiler wurde. Wurde das deutsche Team nach 2014 personell zu wenig verändert, zog Löw nach 2018 die falschen Schlüsse, die ihm jetzt um die Ohren fliegen.

Ersatz zu finden, ist schwer

Thomas Müller, Jérôme Boateng, Mats Hummels - sie wurden vom Bundestrainer aus dem Dienst entlassen, um frischen Kräften Raum zu geben. Während auf Müllers Position im Angriff mit Leroy Sané, Serge Gnabry, Timo Werner, Kai Havertz und Co. wirklich einige junge Spieler mit enormem Potenzial nachkommen, sieht es in der Abwehr ganz anders aus. Löw kann Boateng und Hummels, die in ihren Klubs konstant überzeugen, bisher überhaupt nicht ersetzen. Die jüngeren Verteidiger haben derzeit nicht die höchste internationale Qualität gezeigt, die es für einen Titel braucht - und das ist weiterhin das Ziel der Deutschen.

Das sagt Löw

Löw sah sich mit alldem konfrontiert und meldete sich drei Wochen nach dem Fiasko gegen Spanien zu Wort. Dem öffentlichen Eindruck der Amtsmüdigkeit widersprach der 60-Jährige energisch: „Ich habe die Motivation, und ich habe sie nie verloren“, sagte er. Löw meinte, 2019 sei ein gutes Jahr für den DFB gewesen, „die Entwicklung ist dann 2020 ein bisschen stehen geblieben“. Was aber auch daran gelegen habe, dass er durch die Folgen der Corona-Pandemie nur eine einzige echte Trainingseinheit zur Verfügung gehabt habe. Seine Spielerauswahl verdiene daher „jedes Vertrauen, weil sie ein unglaubliches Potenzial hat. Es gibt keinen Grund, alles über den Haufen zu werfen.“ Dass die Beliebtheitswerte der Nationalmannschaft schon vor 2020 merklich gesunken waren, immer weniger Zuschauer in die Stadien strömen und vor den Fernsehern sitzen, lässt Löw unerwähnt. Es ist vielleicht auch gar nicht seine primäre Aufgabe, sondern Bierhoffs. Der DFB- Manager hat versucht, die Fans mit einigen PR-Aktionen und -Kampagnen wieder näher an „Die Mannschaft“ heranzuführen. Doch die nackten Zahlen belegen den gegenteiligen Effekt. Die Zustimmung sinkt. Das 0:6 gegen Spanien aber hatten dann doch wieder alle gesehen. Löws und Bierhoffs Konsequenz daraus und aus den Monaten zuvor: keine. Es bleibt alles genau so, wie es ist. Löw bleibt Löw bleibt Löw. Zumindest bis zur EM im nächsten Jahr, bei der Löw an der Linie stehen wird.

Danach, betonte Bierhoff, werde Bilanz gezogen. Auch ein so ausgezeichneter Bundestrainer werde an Ergebnissen und Leistungen gemessen und bewertet. 2021 wird sicher das letzte Jahr der Ära Merkel, deren Jubelfotos von den Fußballtribünen der Welt berühmt wurden. Wird 2021 auch das letzte Jahr der Ära Löw? Der Bundestrainer, das wurde klar, will es noch einmal allen zeigen. Nur: Die jüngsten Auftritte seiner Mannschaft geben wenig Grund zur Hoffnung. Ein Wort wird als gedankliches Mahnmal auch im nächsten Jahr über dem DFB schweben: Spanien. So etwas soll und darf nicht noch einmal passieren.