Als dritter Deutscher: St. Brown mit Touchdown in der NFL

Green Bay. Der deutsch-amerikanische Football-Profi Equanimeous St. Brown hat seinen ersten Touchdown in der nordamerikanischen Profiliga NFL erzielt.

Der 24 Jahre alte Wide Receiver fing beim 40:14-Heimsieg der Green Bay Packers gegen die Tennessee Titans einen 21-Yard-Pass von Spielmacher Aaron Rodgers. St. Brown ist damit nach Markus Kuhn und Jakob Johnson der dritte Deutsche, dem ein Touchdown in der NFL gelang. Die Packers standen bereits zuvor als Playoff-Teilnehmer fest.

Die Pittsburgh Steelers und die Seattle Seahawks sorgten in ihren Divisionen derweil für Entscheidungen. Die Steelers aus der AFC-North-Division bewiesen gegen die Indianapolis Colts nach drei Niederlagen in Serie Kampfgeist. Zwischenzeitlich lag Pittsburgh 7:21 zurück. Die entscheidenden Punkte zum 28:24-Heimsieg besorgte JuJu Smith-Schuster. Die Seahawks behielten gegen die Los Angeles Rams mit 20:9 die Oberhand und stehen in der NFC-West-Division ganz oben.

