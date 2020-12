DFL verteilt TV-Milliarden neu: Evolution statt Revolution

Es sind atemberaubende Zahlen, mit denen Christian Seifert am Montagnachmittag im Frankfurter Maritim-Hotel jongliert – und das könnte für einzelne Klubs durchaus wörtlich gemeint sein. Denn der Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL) macht erst einmal deutlich, wie existenziell die Corona-Krise für den deutschen Profifußball ist: Um insgesamt 275 Millionen Euro sind die Umsätze der 36 Erst- und Zweitligisten in der vergangenen Saison zurückgegangen, als nur neun Spiele betroffen waren. „Und das war nur ein laues Lüftchen im Vergleich zur aktuellen Spielzeit“, sagte Seifert. „Jetzt kommt der Sturm.“

Kaum Selbstzweifel, Kritik am DFB: Joachim Löw bleibt stabilEine Milliarde Euro Verlust erwartet der 51-Jährige für diese Saison, noch einmal 750 bis 800 Millionen für die kommende. Insgesamt also könnten die Verluste bei zwei Milliarden Euro liegen – und das wäre noch nicht das Ende: „Diese Krise wird den deutschen Fußball finanziell fünf bis sechs Jahre zurückwerfen“, sagte er.

TV-Gelder erstmals wieder gesunken

Das ist das Umfeld, in dem das DFL-Präsidium nun über die Verteilung der Fernsehgelder von 2021 bis 2025 entscheiden musste – die erstmals seit langer Zeit sinken: Etwa 1,25 Milliarden brachte der aktuelle TV-Vertrag pro Saison ein, künftig sind es im Schnitt 1,1 Milliarden. Und weil die Summen gestaffelt sind, ist der Rückgang im ersten Jahr besonders groß: Er beträgt fast 200 Millionen Euro.

In schlechten Zeiten weniger verteilen, das ist selten ein Spaß, und so flogen auch im Präsidium, dem es alleine obliegt, über die Verteilung zu entscheiden, in den vielen Sitzungen nach Angaben der Teilnehmer immer wieder mächtig die Fetzen. Am Ende aber stand ein Modell mit acht Ja-Stimmen und einer Enthaltung, das am Montag den Klubs vorgestellt wurde – und bei dem die Mühe deutlich wird, möglichst vielen möglichst wenig wegzunehmen. Revolutionäre Vorschläge, das System völlig umzugestalten, hatten keine Chance. „Mitten im Sturm deckt man nicht das Dach neu“, sagte Seifert. „Wir haben es als unsere Aufgabe gesehen, alle 36 Klubs so gut wie möglich durch die Krise zu bringen.“ Denn noch immer könne es für einige so richtig eng werden.

Dennoch wagte das Präsidium, in dem bis auf Bayern Münchens Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen vor allem kleine Klubs vertreten sind, zumindest eine Evolution des Systems: Das Geld wird künftig gleichmäßiger verteilt, die Spreizung zwischen dem Ersten und dem Letzten nimmt ab, die Ausbildung junger Spieler wird stärker honoriert, das öffentliche Interesse an einem Klub ebenso.

Einsatz und Ausbildung von U23-Spielern zahlt sich künftig aus

Konkret heißt das: Die Hälfte der nationalen Einnahmen wird künftig zu gleichen Teilen verteilt: Jeder Erstligist erhält pro Saison 24,7 Millionen Euro, jeder Zweitligist 6,9 Millionen Euro. Ein großer Teil des übrigen Geldes wird nach Leistung ausgeschüttet, die überwiegend durch eine gewichtete Fünf-Jahres-Tabelle ausgeschüttet wird. Aktueller Erfolg wird dabei fünfmal so stark honoriert wie fünf Jahre alter.

Mehr Geld fließt für die Ausbildung und den Einsatz von Spielern unter 23 Jahren, die in Deutschland ausgebildet wurden. Es sind zwar nur drei bis vier Prozent der Gesamtsummen, dennoch können für einen einzelnen Spieler schnell mal mehrere 100.000 Euro zusammenkommen.

Machbare Quali-Gruppe für das DFB-Team - Reise nach IslandUnd dann ist da noch die letzte Säule, das Interesse des Publikums, die zwei bis drei Prozent ausmacht: Über Meinungsumfragen will die Liga erheben, wie groß das Interesse an einzelnen Klubs ist. „Wir wollen diese motivieren, stärker in ihre Marke zu investieren“, sagte Seifert. Denn nur Interesse an den Klubs führt zu Interesse an der Liga führt zu gut dotierten TV-Verträgen. Ein Profiteur dieser Regel wäre der FC Schalke 04, der aktuell in dieser Liste gleich hinter den Bayern und Borussia Dortmund liegt.

Ausgaben stärker in Fokus rücken

Bielefeld, das ist der Bundesligist, der aktuell mit 34,3 Millionen Euro am wenigsten bekommt, Spitzenreiter ist der FC Bayern mit 105,4 Millionen. Seifert scheut zwar genaue Prognosen, weil die nun von sehr vielen Faktoren abhängen. Aber er ist sicher: „Dieses Modell wird die Spreizung definitiv senken.“ Der Erste dürfte künftig etwa das 2,9-Fache des Letzten verdienen.

Ob das dazu führt, die heftigen Verteilungskämpfe der vergangenen Monate zu besänftigen, in denen die kleinen Klubs für mehr Gleichheit und die großen für mehr Leistungsgedanken fochten? Seifert vermag es nicht zu sagen, und seine Kollegen aus dem Präsidium auch nicht. Aber sie wissen: Nach den Einnahmen müssen nun dringend die Ausgaben stärker in den Fokus rücken: „Der eine oder andere Klub wird an seiner Kostenbasis arbeiten müssen“, mahnte Seifert. „Ich habe die Zahlen gesehen, und manche Klubs haben noch deutlich zu wenig gemacht bei den Spielergehältern.“