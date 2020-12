Bayern entkommen nur knapp dem Favoritensturz

Es ging auch hinterher ähnlich fix hin und her wie zuvor auf dem Rasen der Münchner Arena. Der oft hochklassige und stets unterhaltsame Schlagabtausch, den sich der FC Bayern und RB Leipzig dort am Sonnabend beim 3:3 (2:2) geliefert hatten, sei für die Zuschauer gewiss ein Genuss gewesen, „ein sehr wildes Spitzenspiel“ mit „sehr, sehr viel Speed“, wie es Hansi Flick formulierte.

Flick: „Ich war nicht ganz happy“

Schon dabei klang allerdings das Unbehagen des Münchner Trainers an, der ähnlich umgehend einen jener Perspektivwechsel vornahm, die es beim wogenden Spektakel ständig in rascher Folge gegeben hatte. „Als Trainer“, sagte Flick über ein Spiel, das wie ein Schiff auf hoher See schwankte und wankte, „sieht man das ein bisschen anders“. Und zwar so: „Ich war nicht ganz happy.“

Selbstbewusste Leipziger bereiten dem FC Bayern Probleme

Es war eine für seine Verhältnisse klare Kritik nach der nur mit Mühe verteidigten Tabellenführung des FC Bayern, an dessen Thron die Leipziger mit Entschlossenheit und viel Selbstvertrauen gerüttelt hatten und dem Favoritensturz recht nahegekommen waren.

Früh hatten sie die Münchner in Turbulenzen gestürzt, waren durch Christopher Nkunku verdient in Führung gegangen (19.) und hatten nach der ersten Wendung des Spiels durch Jamal Musiala (30.) und Thomas Müller (35.) die nächste Volte durch Justin Kluivert (36.) und Emil Forsberg vollzogen (48.).

Die in dieser Saison ungewohnt häufigen Münchner Defensivprobleme waren dabei in den Fokus geraten, nicht allein durch den vierten Rückstand in Serie. Ebenso Leipzigs Aufschwung zu einem durchaus ernsthaften Kontrahenten für den FC Bayern, zumindest sportlich und punktuell.

Müller bewahrt München vor Schlimmeren

Erst Müller stellte mit seinem zweiten Tor (75.) zum 3:3 nach Kingsley Comans dritter Vorlage des Abends das Münchner Selbstverständnis wieder einigermaßen her. Durch das vierte Liga-Remis in Serie zwischen den Bayern und Leipzig waren die Verhältnisse ja zumindest halbwegs geradegerückt. „Wir müssen zufrieden sein“, sagte Flick. Er meinte damit den geretteten Punkt und die weiterhin zwei Zähler Vorsprung auf RB.

Nagelsmann: "Das war ein erster Schritt"

Mehr als die Bestandswahrung war für den Branchenführer diesmal nicht drin gewesen, obwohl Leipzig im Laufe der zweiten Halbzeit einige Leistungsträger auswechselte, um diese vorm letzten Gruppenspiel der Champions League am Dienstag gegen Manchester United nicht zu hoch zu belasten. Dennoch hatte RB, im August im Halbfinale der Champions League, den Triple-Gewinner maximal gefordert und den Eindruck bestärkt, Borussia Dortmund sportlich den Rang als deutsche Nummer zwei ablaufen zu können.

„Das war ein erster Schritt“, sagte Trainer Julian Nagelsmann gewohnt angriffslustig nach den ersten Leipziger Toren in München im fünften Anlauf. Bestärkt fühlen durften sich die Gäste auch für das internationale Ziel, nun mit einem Sieg in die K.o.-Runde einzuziehen. „Wir jammern nicht rum und reden nicht so viel von Müdigkeit, sondern eher, dass die Jungs Maschinen sind“, sagte Nagelsmann, „natürlich muss man über den Schweinehund drüber, aber es geht halt ums Achtelfinale.“

Flicks Mängelliste ist lang

Das haben die Bayern zwar längst sicher. Nicht mehr ganz sicher sein kann man sich aber, ob auch sie noch als jene Maschinen durchgehen, für die sie das Publikum oft hält. Denn die Mängelliste, die Flick nun vortrug, ist länger geworden. Man habe „die Tore zu leicht bekommen“, es hapere an der Abstimmung beim hohen Verteidigen, was seiner Ansicht nach auch an der nötigen Rotation wegen der hohen Belastung liegt. Er ging sogar so weit, dass er einen Stilwechsel hin zum tieferen Verteidigen andeutete. Man müsse „überlegen, ob wir das vielleicht ein bisschen anpassen“, sagte er.

FC Bayern freut sich über einen Gegner auf Augenhöhe in der Liga

Hinzu kamen im Ballbesitz unkontrollierte Aktionen, die Flick durchaus scharf als seiner Mannschaft nicht würdig einstufte. „Den Ball unvorbereitet diagonal zu schlagen, das sind die Dinge, die wir so nicht sehen wollen“, sagte er deutlich. Besonders fallen die schon 16 Gegentore nach zehn Ligaspielen auf. „Da müssen wir dran arbeiten“, befand auch Torwart Manuel Neuer, verwies auf Konzentrationsmängel vor allem beim 2:3 und schlug als Lerninhalte die Themen Rückwärtsbewegung, Stellungsspiel sowie das Verteidigen im Zentrum vor.

Auch deshalb, weil er in den vergangenen Wochen schon viele weitere Gegentore mit seinen Paraden verhindern musste und gegen Leipzig nach seiner Zählung sechs riskante Ausflüge im Stile eines Liberos angehäuft hatte, von denen der erste beim 0:1 fehlgeschlagen war. Man habe „sicherlich ein paar Problemchen“, stellte Müller fest, „in der Offensive, aber eben auch in der Defensive. Da kommen wir gerade nicht so ran an die Wurzel ehrlich gesagt.“

Das hohe Pensum fordert seinen Preis

Auch Flick spürt, dass seinem Team die Energie ausgeht und die Souveränität leidet, nicht nur beim hohen Verteidigen. „Das Pensum, das wir seit einem Jahr haben, ist einfach Wahnsinn“, sagte er und stellte seiner Mannschaft einen „Glückwunsch für die Mentalität“ aus. Aber er fürchtet gerade auch, dass der Wille nicht ausreichen könnte, um die noch vier Spiele in den kommenden zwölf Tagen unbeschadet zu überstehen.

Zumal die beiden Defensiv-Routiniers Javier Martínez und Jérôme Boateng mit muskulären Beschwerden ausgewechselt werden mussten und womöglich vorerst ausfallen.

„Wir haben jetzt noch zwei Wochen und müssen gucken, dass wir die Tabellenposition verteidigen“, ließ Flick anklingen, dass es für die Bayern gerade eher darum geht, sich unter den Weihnachtsbaum zu retten. Gegen Leipzig war der erste Schritt dorthin mit viel Mühe noch halbwegs gutgegangen.